"МАУ" за год увеличила пассажиропоток на 64%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил президент "МАУ" Юрий Мирошников.

«Мы в 2013 году перевезли 4,6 млн пассажиров, рост 64% по сравнению с 2012 годом. Кроме того, в течение года мы удвоили флот», - сказал Мирошников.

При этом он уточнил, что, по предварительным данным, 2013 год стал для авиакомпании прибыльным, однако объем полученной прибыли по факту оказался существенно меньше прогнозов, поскольку в 4-м квартале 2013 года компания оказалась под давлением целого ряда факторов. «Выросли цены на топливо, значительно ужесточилась конкуренция на внутреннем рынке, существенно усложнила положение дел взрывная либерализация на маршруте Киев-Москва, которая привела к резкому падению цен, внутриполитическая ситуация внутри Украины также осложнилась. В итоге, только в декабре мы не досчитались порядка 10 млн долл. доходов», - сказал Мирошников.

По его словам, авиакомпания отмечает падение спроса на авиаперевозки не только в краткосрочной перспективе, но и в перспективе 6-8 месяцев. «Есть трудности, мы наблюдаем падение спроса, отказы пассажиров. Есть проблемы с лизингодателями – даже уже по подписанным протоколам о намерениях. Транзит уходит, - сказал Мирошников. – Мы надеемся на отложенный спрос. Потому что сегодня видно, что людям не до путешествий. Мы видим то, что случится в феврале и марте. Видим и то, что те, кто планирует поездку за 6-8 месяцев, уже принимают решение не в пользу Украины», - отметил президент "МАУ".

В этой связи, по словам Мирошникова, вероятнее всего, 2014 год не станет для компании годом развития. И потому руководство компании не ставит задач по наращиванию ключевых показателей хозяйственной деятельности. В то же время "МАУ" будет развивать те транзитные потоки, которые уже научились использовать результативно. «Мы планируем открыть маршрут Киев-Нью-Йорк и Киев-Пекин. Планируем запустить линии на Стокгольм, Минск, Кишинев. Что касается флота, то в 2014 году мы рассчитываем пополнить флот дальнемагистральных самолетов до 4 самолетов Боинг -767», - рассказал Мирошников, добавив, что во многом планы очень условные, поскольку строить прогнозы в текущей экономической ситуации крайне сложно.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов. Ранее в МАУ планировали в 2014 году перевезти 5,9 млн пассажиров.

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