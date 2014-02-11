В США отменили почти тысячу авиарейсов из-за штормового предупреждения

Американская авиакомпания US Airways отменила почти тысячу рейсов из-за штормового предупреждения на юго- востоке страны.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на CNN.

Более чем в 40 округах штата Джорджия объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ряд школ и других учреждений штата во вторник и среду останутся закрытыми. Из-за угрозы снежной бури авиакомпания US Airways отменила 888 рейсов.

В середине прошлой недели снежная буря накрыла практически все Восточное побережье США от Вашингтона до Бостона, а также штаты Среднего Запада. В некоторых районах выпало более 30 см снега, без электричества остались свыше 1 млн потребителей. Во многих штатах были закрыты школы и государственные учреждения. Власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

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