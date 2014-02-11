Президент МАУ назвал условия для реализации Договора об открытом небе с ЕС

Об этом в комментарии журналистам заявил президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Юрий Мирошников.

«Отмена виз должна быть параллельно с введением единого авиапространства. Когда фактор желания и наличия средств станет ключевым, вырастет спрос на авиаперевозки. В целом мы это приветствуем», - сказал он.

В то же время Мирошников выразил предположение, что в сложившихся условиях, без снятия барьеров, Договор об открытом небе может оказаться губительным для отечественных перевозчиков. «В пессимистическом для нас и оптимистическом для европейцев варианте сюда придут сетевые перевозчики, которые смогут летать столько, сколько хотят. Они потянут украинского пассажира через свои хабы транзитом во все точки мира. Этого транзитного пассажира мы как авиаперевозчик потеряем. Потом придут лоукосты с их низкими ценами и отберут у нас пассажиров, летящих point-to-point – из начального пункта в конечный пункт без стыковки или пересадки… Тогда мы останемся с дыркой от бублика», - прогнозирует президент МАУ.

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Вместе с тем, он отметил, что удар по отечественному авиаперевозчику может быть смягчен за счет отсутствия большого интереса крупных перевозчиков к украинскому рынку и большой доли декларативности международных документов. «Текст любого международного договора – это декларация, договор о равноправии и возможностях сторон. Эти возможности у европейских перевозчиков есть уже сейчас. Но они не летают сюда с той частотой, с которой могли бы летать. Почему? Нет экономической целесообразности, нет достаточного спроса, много причин, - отметил Мирошников. - У меня есть надежда на то, что тенденция неиспользования возможностей крупными компаниями сохранится. Причем до того момента, пока рынок все же не отрегулирует, а именно - пока не появится спрос. А он появится с отменой виз».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Козак сообщил, что 14 марта 2014 года Украина планирует подписать с Европейским Союзом Договор об открытом небе, который планировалось подписать в общем пакете Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства.

В ноябре 2013 года правительство Украины согласовало текст соглашения об открытом небе со странами Евросоюза и начало подготовку к его подписанию. Цель соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

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