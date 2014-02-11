СМИ: В Украине из-за изменения курса гривни подорожают все автомобили

Согласно прогнозам корпорации "УкрАВТО", ситуация на авторынке в первую очередь будет зависеть от состояния экономики страны и роста доходов населения, сообщает ТСН.

Количество новых легковых авто в 2014 году корпорация ожидает на уровне 195 тысяч машин, что на 3% ниже результатов 2013 года, а рост средней стоимости автомобилей сохранится на уровне 4-5%.

Тем временем в группе компаний "АИС" говорят, что подорожание затронет все автомобильные бренды, и прежде всего оно связано с повышением курса доллара и евро.

Читайте такжеУкраинцы не сдали на утилизацию ни одного автомобиля - ВААИДПри этом, если гривня продолжит падать, то автомобили подорожают пропорционально. Многие импортеры уже даже заложили в расчет поставок этого года новый курс. Некоторые европейские бренды уже увеличили стоимость машин примерно на 3%. В ближайшем будущем можно ожидать роста цен авто еще на 3-5%, сообщает издание.