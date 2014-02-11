Железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых на 19,8%

Объемы зерновых, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины в январе 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 19,8% - до 2,8 млн тонн, при этом было задействовано около 44 тыс. вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныця») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

"В январе 2014 года железные дороги Украины погрузили более 43,9 тыс. зерновозов, в которых перевезли 2,8 млн тонн зерновых грузов (кукуруза, жмых, шрот и другие продукты помола), что на 19,8% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы погрузки зерна выросли на 23% до 39,1 тыс. вагонов (2,5 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период на железных дорогах ежесуточно грузилось 1417 вагонов с зерновыми грузами (из которых 1262 вагона с зерном), что на 19,8% больше января прошлого года.

В частности, железные дороги в январе погрузили 35781 вагон с зерном на экспорт через морские порты (что на 26,9% больше января прошлого года), в которых перевезли 2,3 млн тонн зерна.

Также сообщается, что Приднепровская магистраль в январе увеличила погрузку зерна по сравнению с плановым показателем на 18,8%, Донецкая железная дорога - на 27,6%, Южная магистраль - на 4% и Юго-Западная железная дорога - на 8,7%.

Кроме того, общий оборот зерновоза в январе составил 8,76 суток, что больше аналогичного периода 2013 года на 0,84 суток. Оборот груженого вагона уменьшился на 0,25 суток, местного - на 0,21 суток, транзитного - на 0,56 суток.

"Нагрузка уменьшилась в праздничные и выходные дни из-за отсутствия заказов со стороны зернотрейдеров и других грузовладельцев и неритмичный подход судов. Теперь железнодорожники ожидают ажиотажного спроса на зерновозы и требований заказчиков удовлетворить заказ в оперативном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом логистический процесс грузоперевозок значительно осложняется ограниченными возможностями портов, в частности, в связи с неблагоприятными погодными условиями в январе, а также элеваторов в процессе погрузки-выгрузки.

Как сообщал УНИАН, объемы зерна, отгруженные и перевезенные железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократились по сравнению с 2012 годом - на 0,5% - до 21,8 млн тонн, при этом было задействовано свыше 340 тыс. вагонов-зерновозов.

В 2012 году железные дороги погрузили 21,9 млн тонн зерна, задействовав при этом 344 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Рабочий парк грузовых вагонов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, на начало года составлял 13180 зерновозов, из них нагруженных 5155 вагонов, пустых - 8025. Такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов.

В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.