"МАУ" намерена активно осваивать рынки стран Кавказа, Дальнего Востока и Азии

Крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» намерена в ближайшие годы активизировать работу на рынках стран Кавказа, Дальнего Востока и Азии, сообщил в интервью журналистам президент "МАУ" Юрий Мирошников.

«Мы работаем над восточными направлениями и восточным транзитом. Процесс затрудняет зарегулированность восточного рынка по сравнению с либерализированным западным рынком, - сказал Мирошников. – Плюс очевидно то, что спрос на Восток в разы меньше спроса на Запад, но будем работать, сотрудничать с властями, чтобы расширять договорную базу, находить новых партнеров на Востоке, чтобы приближать их к нашему понимаю ценности либерализации рынка».

По мнению Мирошникова, весьма успешным стало открытие линии Киев-Бангкок, которую "МАУ" планирует расширить на соседние с Таиландом страны. «Сейчас средняя загрузка рейса в Бангкок составляет 83-84%», - сообщил Мирошников.

В то же время он подчеркнул, что развитие отношений с другими восточными партнерами проходит весьма неравномерно. «Где-то получается договариваться быстрее. Как, например, в Грузии, Армении, Азербайджане. Где-то ситуация хуже – например, в Узбекистане», - рассказал президент авиакомпании.

Он также сообщил, что в числе других планов – открытие рейсов в Душанбе и Ашгабад.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2013 года увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов.