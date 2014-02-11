Запуск рейса МАУ Киев – Пекин может быть перенесен с апреля на июнь

Запуск международного рейса Киев – Пекин крупнейшего украинского авиаперевозчика авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) может быть перенесен на конец июня, хотя ранее планировался на апрель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил президент МАУ Юрий Мирошников.

"Типично восточная ситуация со всеми вытекающими обстоятельствами. Мы уже полгода не можем получить разрешение китайских властей на полеты в Пекин, поэтому перенесли открытие рейса с 12 апреля на конец июня. Не исключено, что будем откладывать и дальше", - сказал он.

Ранее в МАУ отмечали, что рынок Азии и Дальнего Востока является очень значимым для авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2013 года увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов.