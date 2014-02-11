"Укрзализныця" выделит свыше 121 млн грн на модернизацию электроснабжения

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на главное управление электрификации и электроснабжения ведомства, в соответствии с действующей отраслевой программой модернизации устройств электроснабжения на 2012-2016 годы, эти работы осуществляются в первую очередь на грузонапряженных направлениях и на участках курсирования ускоренных электропоездов.

Согласно сообщению, в текущем году "Укрзализныця" планирует выполнить комплекс мероприятий по реконструкции и техническому переоборудованию инфраструктуры электроснабжения, в частности контактной сети, тяговых подстанций и устройств энергетики, на участках Святогорск - Букино Донецкой железной дороги; Мироновка - Пятихатки, Одесса - Вапнярка Одесской магистрали; Новая Бавария - Люботин Южной железной дороги; Пятихатки - Чаплино Приднепровской магистрали; направлений Киев - Вапнярка и Киев - Зерновое Юго-Западной магистрали; Львов - Лавочное - Чоп Львовской железной дороги.

Железнодорожники планируют заменить почти 152 км изношенного контактного провода, более 75 км несущего троса и 1888 опор контактной сети, срок эксплуатации которых истек. Кроме того, планируется частично заменить изоляцию на более 21 тыс. изоляторах, поддерживающих и фиксирующих конструкции контактной сети.

Также сообщается, что железные дороги планируют перевести 74 км полукомпенсированной контактной подвески в компенсированную, что позволит увеличить скорость движения поездов до 160 км/ч и модернизировать воздушные стрелки.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Справка УНИАН. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.