Украинские авиакомпании за месяц увеличили пассажиропоток на 34%

Украинские авиаперевозчики по итогам января увеличили пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,5% - до 540 тыс. человек с 404,6 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Такой значительный прирост обусловлен снижением авиарейсов в январе 2013 года, когда ведущий в то время перевозчик «АэроСвит» прекратил полеты», - говорится в сообщении.

В январе в международном авиасообщении авиакомпании перевезли 467 тыс. человек, во внутреннем - 73 тыс. человек, что соответственно на 38,7% и 7,5% больше, чем в январе 2013 года.

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Больше всего пассажиров воспользовались услугами авиаперевозчиков «Визз Эйр Украина», «Авиалинии Харькова», «Днеправиа», «Международные авиалинии Украины», «Мотор Сич», «Роза ветров», «ЮТэйр - Украина», «ЯнЕйр».

Как сообщал УНИАН, украинские авиакомпании в 2013 году перевезли 8,1 млн человек, что соответствует уровню 2012 года.