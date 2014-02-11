Движение на участке Красноармейск – Чаплино будет возобновлено с 12 февраля

"Работы по ликвидации последствий схода цистерн с пропан-бутаном на перегоне Удачное-Межевая завершены. С 0:00 12 февраля в полном объеме восстанавливается движение на участке Красноармейск – Чаплино. Все пассажирские и пригородные поезда возвращаются в прежний график по маршруту Красноармейск – Чаплино – Синельниково", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, 8 февраля все 26 цистерн с пропан-бутаном, которые 2 февраля сошли с рельс, были подняты. 9 февраля было восстановлено 150 м железнодорожного пути, а 10 февраля было восстановлено 520 м контактного провода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в настоящее время на перегоне Удачное-Межевая уже возобновлено движение грузовых поездов.

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"Восстановлено в обычном режиме движение грузовых поездов после аварии поезда с пропан-бутаном, которая произошла 2 февраля 2014 года в Красноармейском районе Донецкой области на железнодорожном перегоне Удачное-Межевая. Движение пассажирских поездов планируется вернуть в обычный режим уже сегодня в 24:00", - цитирует пресс-служба Вилкула.

Кроме того, он также сообщил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям продолжает расследовать причины вышеуказанной аварии.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в 5:58 на перегоне Удачное – Межевая Донецкой железной дороги сошли с рельсов 26 цистерн с пропан-бутаном и произошло их возгорание. Грузовой поезд состоял из 66 цистерн.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.

Пожар был вовремя локализован, жертв и пострадавших нет.

По предварительным оценкам, восстановлению подлежало около 250 м пути и 520 м контактной сети.

В этой связи ДЖД изменила маршруты курсирования некоторых пассажирских поездов до 15 февраля, а также до 12 февраля организует внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, которые находятся на балансе предприятия.