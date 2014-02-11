В Украине объявлено штормовое предупреждение

В среду, 12 февраля, в отдельных районах страны ожидается туман, видимость составит 100-500 метров. На дорогах, кроме южных областей и Закарпатья, сохраняется предупреждение о гололеде.

Об этом пишет Meteoprog.

12-14 февраля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области объявлен предупреждения о сходе снежных лавин. На Закарпатье местами ожидается повышение уровня воды в реках.

В Киеве и области ночью и в первой половине дня будет стоять туманная погода. Видимость на дорогах составит 200-500 метров. Местами в области на дорогах сохраняется гололедица.