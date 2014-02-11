"Укрзализныця" за год выделила свыше 139 млн грн на ремонт устройств электроснабжения

В частности, в прошлом году железнодорожники заменили 166 км изношенного контактного провода, 129 км несущего троса, который превысил срок эксплуатации, 2885 дефектных опор контактной сети, более 30 тыс. изоляторов устаревших типов на полимерные и заменили 259 секционных изоляторов.

Кроме того, за указанный период работники отрасли обновили устройства энергетики, в частности, заменили 302 км стальных проводов воздушных линий, почти 2600 дефектных опор, более 16 тыс. изоляторов и более 1100 трансформаторов, а также модернизировали тяговые подстанции.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году намерена выделить на модернизацию устройств электроснабжения 121,3 млн грн.

Ведомство планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Справка УНИАН. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.