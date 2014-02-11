Пассажиры ПЖД за год заказали в поездах почти 6 млн стаканов чая и кофе

В частности, пассажиры заказали более 5,5 млн стаканов чая и около 350 тыс. чашек кофе.

Согласно сообщению, через железнодорожные кассы в составе стоимости билета в прошлом году пассажиры приобрели 1 млн стаканов чая.

Стоимость одного стакана чая в поездах ПЖД составляет 3 грн, кофе (в зависимости от марки производителя) - до 5 грн.

В пресс-службе напомнили, что услуга по продаже чая при покупке железнодорожного билета действует с 1 июля 2011 года и является добровольной. Пассажиры также могут заказывать чай или кофе непосредственно у проводников пассажирских вагонов.

Также сообщается, что Приднепровская магистраль в прошлом году предоставила пассажирам более 6,5 млн комплектов постельного белья, из них около 13 тыс. комплектов было предоставлено бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

ПЖД в прошлом году потратила 74 тонны порошка высшего качества и 34 тонны специальной стиральной смеси на стирку постельного белья.

Как напомнили в пресс-службе, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") продлила на 2014 год действие благотворительных акций по бесплатному предоставлению чая и постельного белья ветеранам войны и участникам боевых действий.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,7 млн пассажиров.

В 2012 году пассажиры ПЖД заказали в поездах 4,6 млн стаканов чая и 333,3 тыс. чашек кофе.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила закупку комплектов постельного белья для пассажирских поездов по сравнению с 2012 годом на 20,9% - до 289 628 комплектов. Всего в пассажирских поездах железных дорог страны насчитывается около 900 тыс. комплектов постельного белья.