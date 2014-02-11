"Укрферри" 13 февраля откроет паромная линия Ильичевск-Стамбул

Линия будет обслуживаться паромом Vilnius Seaways, который вмещает 95 прицепов (TIR) длиной 17 метров, а также 130 пассажиров.

Паром будет отправляться из Ильичевска по понедельникам и четвергам, из Стамбула - по средам и субботам. Время в пути составит около суток.

Как сообщал УНИАН, "Укрферри" 3 июня прошлого года открыла регулярную грузовую ро-ро (накатные грузы) линию Дериндже (Турция) – Новороссийск (Россия).

С 8 июля прошлого года судоходные компании «Укрферри» и «DFDS Seaways» (Дания) открыли паромную линию Ильичевск – Поти/Батуми.

Справка УНИАН. Судоходная компания "Укрферри" основана в 1995 году. Специализируется на морских перевозках на Черном море. В то же время компания предоставляет услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию экспортно-импортным и транзитным перевозкам, экспедированию, контейнерным перевозкам, агентированию и менеджменту судов.