СК “Провидна” обязалась исправить нарушения в своей работе

Руководство страховой компании «Провидна» признало обоснованность временной приостановки лицензии компании и обязалось исправить нарушения, выявленные Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг, сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, 11 февраля прошла встреча главы Нацкомфинуслуг Бориса Визирова с руководством компании по вопросу принятия комиссией 6 февраля 2014 года распоряжения № 321 «О временном приостановлении действия лицензии СК «Провидна» на осуществление страховой деятельности в форме обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

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«Во время переговоров руководство компании признало обоснованность требований Нацкомфинуслуг, изложенных в распоряжении, по систематическому нарушению законодательства, и обязалось исправить нарушения, указанные в актах регулятора, послуживших основанием для принятия данного решения», - говорится в сообщении комиссии.

Также сообщается, что «Провидна» обратилась в Нацкомфинуслуг с ходатайством, в котором просит регулятор рассмотреть документы об устранении нарушений в максимально короткие сроки. Компания уверяет, что в дальнейшем будет придерживаться требований законодательства в сфере предоставления финансовых услуг и не допускать нарушений, следствием которых является вынесение распоряжений регулятора.

«Нацкомфинуслуг сейчас анализирует документы, которые были предоставлены страховщиком. В случае устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения распоряжения регулятора, Нацкмофинуслуг будет принято соответствующее решение», - говорится в сообщении комиссии.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг с 11 февраля временно приостановила действие лицензии страховой компании “Провидна” на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Основанием для временной приостановки действия лицензии ОСАГО страховой компании “Провидна” стало систематическое нарушение страховщиком законодательства о финансовых услугах.