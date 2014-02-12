Четыре морских порта работают с ограничениями из-за тумана

По состоянию на утро, 12 февраля, четыре морских торговых порта Украины из 18 действующих работают с ограничениями из-за тумана, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, Белгород-Днестровский, Одесский, Ильичевский морские порты, а также порт «Южный» работают с ограничениями. Кроме того, закрыты для движения судов Херсонский и Бугско-Днепровско-Лиманский морские каналы.

Согласно сообщению, украинские аэропорты работают в штатном режиме.

Также сообщается, что проезд автомобильными дорогами общего пользования обеспечен. На дорогах дежурят 51 единица техники и 129 дорожных работников.

"По информации метеорологов, на высокогорье восточной части Закарпатской области в связи с оттепелью есть опасность схода снежных лавин, а по всей территории страны наблюдаются туманы. Призываем участников дорожного движения быть максимально бдительными и осторожными", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Николаевский, Херсонский, Ильичевский, Одесский, "Южный", Скадовский морские торговые порты Украины и порт "Октябрьск" работали с ограничениями из-за сильного тумана.

В январе многие участки автомобильных дорог общего пользования в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях были закрыты для движения транспорта из-за непогоды.

Также международный аэропорт «Одесса» в среду, 12 февраля, изменил график приема и отправки рейсов из-за сильного тумана.