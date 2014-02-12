Французская SNCF ежегодно теряет на бесплатных билетах 150 млн евро

Французский государственный железнодорожный холдинг SNCF ежегодно теряет на бесплатных билетах для ряда категорий пассажиров порядка 150 млн евро, что негативно влияет на ее финансовые показатели.

Об этом сообщает информационное агентство Польского Радио (IAR) со ссылкой на отчет французской Расчетной палаты.

"Бесплатными билетами во Франции пользуются более 1,1 млн человек, половина из них каким-то образом связана с французским государственным перевозчиком: 15% из них - это нынешние сотрудники компании, остальные это их жены и мужья, дети и внуки, родители, дедушки и бабушки, а также вышедшие на пенсию сотрудники SNCF", - отмечает агентство.

Кроме них, бесплатно могут ездить члены парламенты и члены их семей, сотрудники государственной администрации и судов.

"Расчетная палата отмечает, что обращала внимание на эту ситуацию еще четыре года тому назад, но с этого времени никто не оказался настолько смелым, чтобы изменить это из-за того, что в обществе привыкли, что чиновники имеют ряд привилегий", - отмечает IAR, заметив, что это система была введена еще в 30-ых годах прошлого века.

В отчете также сказано, что потери компании из-за бесплатных билетов растут из года в год, также как и ее задолженность.

Согласно последнему финансовому отчету SNCF, которым располагает УНИАН, задолженность компании на конец июня 2013 года составила 8 млрд евро, что на 0,5 млрд евро больше, чем на начало прошлого года.

В тоже время за первую половину прошлого года компания увеличила чистую прибыль до 865 млн евро с около 250 млн евро годом ранее при сохранении выручки на уровне 16 млрд евро.

В 2012 году холдинг, который работает в 120 странах и трудоустраивает около 250 тыс. человек, получил 383 млн евро чистой прибыли при доходах в 33,8 млрд евро.