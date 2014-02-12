"Укрзализныця" за год трудоустроила свыше 2,6 тыс. молодых специалистов

В частности, 1481 человек - выпускники высших учебных заведений, из них 1220 - молодые специалисты. Кроме того, "Укрзализныця" трудоустроила 793 выпускников профессионально-технических училищ и 357 выпускников общеобразовательных школ.

Согласно сообщению, 60 молодых специалистов из 1220 трудоустроенных в прошлом году прошли подготовку в рамках специального проекта железных дорог страны и ВУЗов. С такими студентами "Укрзализныця" еще во время их обучения заключила соответствующие двусторонние соглашения.

В текущем году в рамках этого проекта пройдут подготовку 90 студентов последних курсов ВУЗов, а в 2015 году - 150 студентов.

С целью быстрой адаптации студентов на производстве, железные дороги организуют для них преддипломную практику на вакантных рабочих местах в подразделениях будущего трудоустройства.

"По окончании обучения выпускникам в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включено время учебы в ВУЗе со дня заключения двустороннего соглашения. Также все участники проекта могут на специальных условиях участвовать в программе по обеспечению жильем работников железнодорожного транспорта", - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что в 2013 году 3022 сотрудника прошли профессиональную подготовку, из них 1044 - получили первую рабочую профессию в Центрах профессионального развития персонала железных дорог, а на производстве такую подготовку прошли 1978 работников. Кроме того, 7189 работников отрасли прошли переподготовку. 47491 специалист железных дорог, в частности, и руководители, повысили свою квалификацию. Кроме того, 9004 работника железнодорожной отрасли прошли специальное обучение по вопросам перевозки опасных грузов.

Также в прошлом году повысили квалификацию 229 человек в 9 учебных группах по смешанной форме обучения. Такая форма предусматривает прохождение половины курса занятий дистанционно без отрыва от производства, а вторую половину курса - в высших учебных заведениях.

"Благодаря положительным результатам и значительной экономии средств в 2014 году с использованием дистанционного обучения запланировано повысить квалификацию 1805 работников в 72 группах", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги в 2012 году трудоустроили 2200 выпускников профильных железнодорожных высших учебных заведений.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

Квалифицированный персонал для железных дорог проходит подготовку в 16 высших учебных заведениях Украины, которые готовят специалистов для железнодорожной отрасли почти по 20 направлениям.