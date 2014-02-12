Донецкая железная дорога в январе увеличила грузоперевозки на 5,2%

Среднесуточная погрузка за указанный период составила 342 948 тонн.

По данным пресс-службы, в январе ДЖД увеличила объемы перевозки следующих номенклатур грузов по сравнению с январем 2013 года: каменного угля - на 12,1% - до 6,5 млн тонн, черных металлов - на 16,9% - до 1,6 млн тонн. Кроме того, Донецкая магистраль перевезла 796,8 тыс. флюсов, 751,9 тыс. кокса и других видов груза.

Грузооборот за этот период составил 2,7 млрд т/км нетто, что на 3,5% больше показателя января прошлого года.

Средний вес грузового поезда составил 3446 тонн брутто. Средняя техническая скорость - 39,7 км/ч. Оборот грузового местного вагона - 3,19 суток.

"Донецкая железная дорога полностью выполняет заявки грузоотправителей и своевременно предоставляет подвижной состав, а также готова к повышенным объемам перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2013 году сократила объемы перевозки грузов по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.