В аэропорту Харькова из-за тумана отменены несколько рейсов

Согласно данным аэропорта, рейс в Стамбул задержан до 16:15 (по расписанию должен был отправиться в 3:05). Также до 13:55 задерживается вылет рейса на Москву (Шереметьево) (по расписанию должен был вылететь в 9:55). Кроме того, отменен авиарейс из Москвы (Внуково), который должен был вылететь в 13:00.

Кроме того, задерживается прибытие рейса из Стамбула (по расписанию должен был приземлиться в 2:05, однако ожидается прибытие в 15:20), Москвы (Шереметьево) (по расписанию должен был приземлиться в 9:05, однако ожидается прибытие в 13:15), Вены (по расписанию должен был приземлиться в 13:25, однако ожидается прибытие в 13:55).

Кроме того, отменен рейс из Москвы (Внуково), который должен был прибыть в 11:40.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что решение об отмене рейса принимает командир воздушного судна, а не администрация аэропорта.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Аэропорт «Харьков» в 2013 году увеличил пассажиропоток на 21% по сравнению с 2012 годом - до 605 тыс. пассажиров.