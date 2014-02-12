Пенсионерам-железнодорожникам предоставили финансовую помощь на 167 млн грн

Железные дороги Украины в 2013 году предоставили финансовую помощь пенсионерам-железнодорожникам на сумму свыше 167 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"По итогам 2013 года железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта в целом потратили на поддержку пенсионеров отрасли более 167 млн грн. Ежегодно на помощь ветеранам расходуется более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

В частности, 50,7 млн грн было выделено на оплату медицинского страхования 161 892 пенсионеров, 4,1 млн грн - на бытовое топливо по льготным ценам для данной категории людей, 25,1 млн грн - на оздоровление 6 483 пенсионеров в ведомственных оздоровительных учреждениях, 3,9 млн грн - на проведение хирургических операций и лечения 4405 пенсионеров, 53,1 млн грн - на приобретение для них медикаментов, ортопедической обуви, протезов, очков, слуховых аппаратов.

"Забота о пенсионерах отрасли является одним из основных направлений социальной политики "Укрзализныци"- в рамках выполнения отраслевого соглашения на железнодорожном транспорте создана и действует система оказания помощи пенсионерам-железнодорожникам, которых насчитывается более 230 тыс.", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, "Укрзализныця" также оказывает пенсионерам отрасли помощь по ремонту жилья, помощь в выполнении хозяйственных работ и организовывает бесплатную подписку на ведомственные газеты. Также на протяжении нескольких лет работает программа оздоровления ветеранов в международном медико-реабилитационном центре линейной больницы села Клубовка Юго-Западной железной дороги, где в прошлом году было оздоровлено 888 пенсионеров.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины функционируют советы ветеранов войны и труда с целью поддержки ветеранов железнодорожной отрасли. Данные организации ведут активную общественную работу, сотрудничают с железными дорогами по вопросам социальной защиты ветеранов, а также предоставляют материальную помощь наиболее нуждающимся неработающим пенсионерам и ветеранам в пределах финансовых возможностей.