Львовская железная дорога за год увеличила среднесуточную погрузку на 3%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году увеличила среднесуточную погрузку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,9% - до 62,2 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 1041 вагон, что на 1,06% больше показателя 2012 года.

Общий эксплуатационный грузооборот Львовской железной дороги в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 19,3 млрд т/км нетто, а эксплуатационный грузооборот локомотивов в прошлом году составил 33,4 млрд т/км брутто, что на 3,4% меньше показателя 2012 года.

Средний вес грузового поезда увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,07% - до 2 997 тонн брутто.

Общий оборот грузового вагона в 2013 году замедлился по сравнению с 2012 годом на 0,98 суток - до 4,44 суток, а оборот нагруженного вагона ускорился на 0,03 суток - до 1,49 суток.

По данным пресс-службы, за отчетный период отмечается рост эффективности использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива в прошлом году увеличился по сравнению с 2012 годом на 4,4% - до 451 км. Средняя техническая скорость также увеличилась на 2,3% - до 45,1 км/ч.

Продуктивность локомотивного парка также выросла к показателю 2012 года на 3,8% - до 1 млн т/км брутто.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 22,87 млн тонн.

Объем зерновых, отгруженных и перевезенных Львовской железной дорогой, в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 36,5% - до 2,3 млн тонн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.