"Укрзализныця" временно сняла с эксплуатации поезда Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 12 февраля текущего года временно изменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С 12 февраля 2014 года временно на маршрутах следования поездов «Интерсити+» для перевозок пассажиров будут использоваться поезда, сформированные из пассажирских вагонов с локомотивной тягой", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что технический осмотр поездов "Интерсити+" производства корейской компании Hyundai Rotem будет проводиться с участием специалистов этой компании.

"В связи с временной заменой категории подвижного состава пассажирам, которые приобрели билеты на поезда "Интерсити+" и будут совершать поездку железнодорожным транспортом, будет возвращена разница стоимости проезда. В случае отказа от поездки средства будут возвращены в полном объеме. Для этого пассажирам нужно обратиться в железнодорожные кассы вокзалов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за первый год действия электронных билетов с 5 февраля 2013 года по 31 января 2014 года на скоростные поезда категории "Интерсити+" ими воспользовались 298,4 тыс. пассажиров.

Читайте такжеПоезда «Интерсити+» будут готовы к зиме с 15 октября

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев – Донецк. Маршрут Киев – Днепропетровск был введен в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.