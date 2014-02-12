«Борисполь» заинтересован в сотрудничестве с "Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина"

Международный аэропорт "Борисполь" заинтересован в продолжении сотрудничества с кейтеринговой компанией "Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина" и не намерен вытеснять ее из аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор аэропорта «Борисполь" Алексей Кочанов.

"Компанию никто не выгоняет и не выживает. Мы заинтересованы в развитии конкуренции. Мы заинтересованы, чтобы компания работала на рынке. Компания совместно с нами уже разработала план по участию в конкурсных процедурах Фонда госимущества. Мы сели вместе и обсудили, как это делать наиболее быстро. У нас есть полный контакт с генеральным директором компании, который получил от нас все необходимые документы на участие в конкурсе", - сказал Кочанов.

По его словам, аэропорту и "Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина" также удалось найти механизм, по которому компания продолжает работать на рынке кейтеринговых услуг до момента прохождения всех конкурсных процедур.

"Мы поддерживаем наличие конкуренции, развиваем ее. Кроме существующих компаний есть еще две заявки на организацию кейтеринга от украинских компаний, которые работают в аэропорту в сфере общепита, и одна заявка от ведущего оператора московского авиаузла – компании "Аэромар", - сообщил гендиректор.

Он также отметил, что в текущем году аэропорт планирует увеличить количество операторов кейтеринга до пяти. На сегодняшний день на основании подписанных договоров в аэропорту оперируют компании "Роял Кейтеринг" и Do&Co. Аэропорт также готовится к подписанию договора с "Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина".

"Мы проговаривали ситуацию с региональным отделением Фонда госимущества, которое ведет эти процессы, и мы надеемся пройти все конкурсные процедуры в марте этого года", - отметил Кочанов.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Борисполь" в конце января текущего года приостановил доступ предприятия "Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина" к инфраструктуре, прежде всего, к контролируемым и охраняемым зонам аэропорта.

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой запретить аэропорту «Борисполь» создавать препятствия для работы компании «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина», занимающейся обеспечением питанием пассажиров воздушных судов.

Справка УНИАН. Компания «Аиро Кейтеринг Сервисиз Украина» работает на украинском рынке с 1997 года. Предприятие занимается производством и доставкой питания на борт воздушного транспорта в аэропорту «Борисполь».

Штат сотрудников составляет 167 человек.

Летом 2013 года Министерство инфраструктуры назначило исполняющим обязанности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова.

По информации СМИ, Одесский аэропорт с 2011 года контролируют структуры и менеджмент, аффилированные с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Помимо одесского аэропорта бизнесмены Кауфман и Грановский контролируют аэропорт "Симферополь" через нидерландскую компанию Van den Akker Holding B.V.и международный аэропорт "Борисполь" через ООО "Аэропорт Хэндлинг".

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более чем 100 направлениям.

***Кейтеринг - отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции.