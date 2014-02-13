Донецкая железная дорога в январе перечислила в бюджеты и целевые фонды 155,9 млн грн

В частности, за указанный период Донецкая магистраль перечислила в государственный бюджет 19,6 млн грн, в том числе налога на добавленную стоимость - 10,7 млн грн, налога на прибыль - 8,9 млн грн, в местные бюджеты - 38,73 млн грн, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 97,53 млн грн.

Также сообщается, что расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки.

"Донецкая железная дорога рассчитывает на то, что при формировании бюджета на 2014 год Донецкая и Луганская облгосадминистрации заложили достаточно средств для компенсации фактических расходов железной дороги за перевозку пассажиров льготных категорий, а также на приобретение железнодорожного подвижного состава, как это определено Законом Украины «О железнодорожном транспорте», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2013 году перечислила в бюджеты и целевые фонды свыше 2,8 млрд грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).