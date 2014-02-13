Toyota отзывает 2 млн машин из-за проблем с программным обеспечением

Один из крупнейших мировых автопроизводителей компания Toyota отзывает 1,9 млн своих автомобилей гибридной модели Prius нового поколения по всему миру в связи с выявленной ошибкой в программном обеспечении, которая может привести к остановке бензоэлектрической гибридной системы.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителя компании Toyota в Японии Брайана Лионса.

«Примерно половина из отзываемых автомобилей находятся в Японии, в то время как 713 тыс. автомобилей – в Северной Америке и 130 тыс. – в Европе», - сообщил он.

По словам Лионса, компании пока не известно об аварийных случаях из-за указанного дефекта.

«Проблемы в настройках программного обеспечения на Prius нового поколения могут повредить транзисторы в гибридных системах. Из-за дефекта также могут отключаться фары, а в некоторых случаях гибридная система автомобиля может внезапно выключаться во время езды», - говорится в сообщении.

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Чтобы устранить дефект, владельцам Prius необходимо посетить дилера.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года японские автомобильные компании Toyota, Honda, Nissan и Mazda отозвали 3,4 млн своих авто в связи с выявленным дефектом подушек безопасности.

Для крупнейших мировых автопроизводителей отзыв автомобилей из-за малейшего дефекта является нормальной практикой, которая положительно влияет на имидж компании.

Справка УНИАН. Корпорация Toyota является крупнейшим японским автопроизводителем и одним из крупнейших мировых автопроизводителей.

Гибридный автомобиль Toyota Prius оснащен бензиновым двигателем и двумя электрическими мотор-генераторами, а также аккумулятором высокой ёмкости. Электромотор способен также работать как генератор, превращая кинетическую энергию в электричество и подзаряжая аккумулятор.

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