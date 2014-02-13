Херсонский морской и Бугско-Днепровско-Лиманский каналы закрыты из-за сильного ветра

По оперативным данным Министерства инфраструктуры Украины, Херсонский морской и Бугско-Днепровско-Лиманский каналы закрыты для движения судов из-за сильного ветра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В то же время, каналы Керчь-Еникальский и устье «Быстрое» открыты для движения. Морские торговые порты функционируют в обычном режиме.

По состоянию на 6 утра аэропорты «Днепропетровск», «Харьков» и «Киев» (Жуляны) из-за тумана не принимали самолеты. Рейсы выполнялись с запасных аэродромов, задерживались или были отменены.

Проезд по автомобильным дорогам общего пользования обеспечивают 18 единиц техники и 53 дорожных рабочих.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля, четыре морских торговых порта Украины из 18 действующих работали с ограничениями из-за тумана.