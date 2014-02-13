«Борисполь» намерен допустить компанию «Аэропорт Хендлинг» к обслуживанию пассажиров

Международный аэропорт «Борисполь» планирует разрешить хендлинговой компании по пассажирскому и наземному обслуживанию «Аэропорт Хендлинг» заниматься обслуживанием своих пассажиров.

Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта «Борисполь» Алексей Кочанов.

«Эта компания еще не пришла в аэропорт, а всего лишь сертифицировалась в Госавиаслужбе. Одним из условий сертификации было, среди прочего, наличие генсоглашения с аэропортом и наличие этой информации в публичных источниках. Для этого мы разместили такую информацию у нас на сайте», - сообщил Кочанов.

По его словам, на рынке долгие годы функционируют компании «Интеравиа», «Аэро Хендлинг» и «Транс-аэро-хендлинг».

Также работает на рынке хендлинговых услуг «Украинская хендлинговая компания», которая представлена как в аэропорту «Борисполь», так и в аэропорту «Киев» (Жуляны).

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«То есть рынок хендлинговых услуг представлен этими крупными компаниями, которые занимают значительную долю. Кроме того, сертификаты на наземное администрирование есть еще у 10 субъектов, но наземное администрирование касается больше рейсов бизнес-авиации. Это такой системный бизнес, но не связан с регулярными пассажирскими перевозками», - уточнил Кочанов.

При этом он отметил, что собственная хендлинговая служба аэропорта имеет сертификат по пассажирскому хендлингу и имеет долю в 25% рынка.

«Такие компании, как «Люфтганза» и «Австрийские авиалинии», сегодня обслуживаются непосредственно нашей собственной компанией», - отметил Кочанов.

Справка УНИАН. Предприятие «Аэропорт Хэндлинг" основано в сентябре 2010 года. Уставный фонд составляет 10 тысяч гривень. Учредителем «Аэропорт Хэндлинг" выступает зарегистрированная в Лондоне компания Airport Development Solutions Ltd.

По информации СМИ, компания «Аэропорт Хендлинг» с лета 2013 года фактически является монополистом в предоставлении хендлинговых услуг в аэропортах «Одесса» и «Симферополь».

Структуры и менеджмент, аффилированные с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским, с 2011 года контролируют Одесский аэропорт, а с марта 2013 года - и Симферопольский аэропорт.

Алексей Кочанов возглавляет Международный аэропорт «Борисполь» с июля 2012 года, до этого он работал директором ООО «Международный аэропорт «Одесса».