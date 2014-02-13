В Китае продажи автомобилей достигли рекордного показателя

Продажи автомобилей в Китае увеличились в январе на 6% в годовом исчислении, достигнув рекордного показателя в 2,15 миллиона машин, сообщила Ассоциация автомобильной промышленности Китая (ААПК).

Производство автомобилей в январе выросло на 4,4% в годовом выражении - до 2,05 миллиона единиц, передает ПРАЙМ.

По сравнению с декабрем продажи автомобилей в Китае в январе выросли на 1%, а их производство сократилось на 4%.

В целом ситуацию в автоиндустрии КНР в первый месяц 2014 года эксперты ААПК оценивают как "хорошую".

Китай в 2009 году опередил США, став крупнейшим в мире автопроизводителем и рынком продаж автомобилей. В 2013 году производство автомобилей в Китае выросло на 14,8% - до 22,12 миллиона штук, продажи - на 13,9%, до 21,98 миллиона единиц.