Миндоходов предлагает бизнесу обсудить модель таможенного постаудита

Министерство доходов и сборов Украины предлагает представителям бизнеса обсудить модель проведения операций таможенного постаудита, предполагающую сокращение времени прохождения грузов через границу и общения бизнесменов с сотрудниками таможенных служб, но с возможностью последующего контроля и усилением ответственности в случае выявления нарушений таможенного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация соответствующего предложения состоялась в ходе заседания Инвестиционного совета при Миндоходов, участниками которого стали представители крупных предприятий различных секторов экономики и руководители министерства.

По данным ведомства, постаудит позволит ускорить и упростить оформление товаров на таможне, сделает систему прозрачной и общедоступной, усилит ответственность путем увеличения штрафных санкций и позволит декоррумпировать систему.

В частности, Миндоходов предлагает контролировать таможенную стоимость при оформлении предварительной декларации, наладить электронный обмен данными с субъектами внешнеэкономической деятельности, предоставить налогоплательщикам возможность знакомиться с информацией о ценах на товары, которую имеет министерство.

Для этого ведомство предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты, в частности, в Налоговый и Таможенный кодексы, а также разработать постановление Кабинета министров “Об утверждении Порядка формирования и применения базы “справедливых рыночных цен”.

Участники заседания со стороны бизнеса восприняли предложение Миндоходов с осторожностью, но резкой критики не высказывали. В частности, в комментарии УНИАН финансовый менеджер компании «Шелл» Андреас Борк сказал, что интерес бизнеса в том, чтобы разговаривать и обмениваться мнениями. «А что касается общей экономической политики – конечно, мы за диалог. Конечно, все видят ситуацию в стране, конечно, все непросто. И в этой связи диалог важен», - отметил финансист.

В свою очередь, народный депутат Украины, почетный президент группы компаний «Континиум» Игорь Еремеев в комментарии УНИАН подчеркнул, что страна находится в политическом кризисе. «Но есть и другая жизнь страны. И потому встреча, которая проходит, – это текущая работа. Мы завтра можем принять решение по выходу из кризиса, и мы должны быть готовы к тому, чтобы заниматься своей работой дальше, быть готовыми к изменениям в законодательстве», – сказал Еремеев.

«Думаю, что сегодня, по большому счету, проблемы с растаможиванием товаров нет, если, конечно, нет вмешательства посторонних сил в процесс. Если мы говорим об упрощении собственно растаможивания, мы должны говорить и о сокращении людей, которые своим авторитетом могут повлиять на этот процесс. Потому что, по большому счету, в этом проблема, – отметил Еремеев. – Инициатива упрощения таможенных процедур хорошая, но мне кажется, что предпринимателей устраивает процедура, их не устраивают поборы, которые идут вместе с растаможкой. И это проблема, с которой надо бороться».

Читайте такжеКоличество налогов до 14 может быть сокращено уже в первом полугодии

Как сообщал УНИАН, Таможенный кодекс был принят в 2012 году. Вместе с тем, таможня всегда считалась одной из наиболее коррупционных сфер, что признавали даже в самом Миндоходов. В частности, в апреле прошлого года Миндоходов заявило о намерении усовершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития. А в октябре министерство планировало использовать детектор лжи как инструмент борьбы с проявлениями коррупции внутри министерства – при проведении внутренних расследований и приеме на работу новых сотрудников. При этом, по словам главы ведомства Александра Клименко, это не единственный способ преодоления коррупционных явлений. Министр призвал бизнес сообщать о фактах давления на предпринимателей путем проведения дополнительных проверок.

В октябре прошлого года Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

Консультативно-совещательный орган – инвестиционнный совет при Миндоходов заработал в июне 2013 года. В нем было образовано несколько рабочих групп, которые занимаются вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, законодательными предложениями.