"Укрзализныця" назвала причину приостановки использования поездов Нyundai

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра, который осуществляется после каждого рейса скоростных поездов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Сергиенко на брифинге в Киеве в четверг, 13 февраля.

"12 февраля мы обнаружили неисправности, которые заставили нас совместно со специалистами компании Нyundai и специалистами украинской стороны принять решение о временной приостановке эксплуатации поездов Нyundai, так как те первопричины, которые были выявлены в поезде №3, мы обнаружили характерные признаки и в других поездах... Неисправности, которые были выявлены, связаны с безопасностью движения и комфортом поездов. Это связано с кузовом и несущей конструкцией кузова. Имеются трещины и имеются те неисправности, которые по нашим нормативам заставляют нас приостановить движение поездов", - сообщил Сергиенко.

Он добавил, что вышеуказанная поломка была обнаружена сначала в поезде №3 в направлении Харькова, а уже после очередного технического обслуживания аналогичные причины неисправности были обнаружены и в остальных поездах.

Читайте такжеУкрзализныця ежегодно выделяет 340 млн грн на содержание переездов

При этом Сергиенко выразил надежду, что после проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации, и уже в этом месяце возобновит эксплуатацию данных скоростных поездов.

Сергиенко также подчеркнул, что в случаях обнаружения недостатков, поломок, технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно гарантийному обслуживанию.

В свою очередь, генеральный директор представительства Нyundai Corporation в Украине Юн Сук Чой принес свои извинения украинской стороне за сложившуюся ситуацию, однако при этом отметил, что подобных поломок в других странах, где эксплуатируются поезда южнокорейской компании, не наблюдалось.

"Мы очень уважаем мнение "Укрзализныци" и понимаем что, ее приоритетное направление - это безопасность пассажиров. Так как мы уважаем это мнение, мы приняли решение приостановить движение поездов. Хочу сказать, что у нас не было таких похожих проблем в других странах", - уточнил он.

Также он сообщил, что поезда производства Нyundai Rotem эксплуатируются в Америке, Гонконге, Египте, Бразилии, Турции, а также обсуждается вопрос сотрудничества с Россией.

По его словам, в пятницу прибудут дополнительно семь корейских специалистов, которые будут устранять указанные проблемы, а в настоящее время для сервисного обслуживания скоростных поездов в Украине таких специалистов насчитывается 48.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля текущего года временно изменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.