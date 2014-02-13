"Укрзализныця" хочет продлить срок гарантийного обслуживания поездов Нyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена продлить на год срок гарантийного обслуживания 10 скоростных поездов категории "Интерсити+" южнокорейского производства Hyundai Rotem, который по действующему соглашению завершается для части поездов в мае текущего года.

Об этом сообщил первый заместитель главы "Укрзализныци" Николай Сергиенко на брифинге в Киеве в четверг, 13 февраля.

"У нас есть прежде всего договор сервисного обслуживания - это текущий ремонт, а второй договор - это гарантийный ремонт. Ремонт будет осуществляться в рамках гарантийного ремонта, потому что у нас еще поезда на гарантийном обслуживании. Гарантийный срок обслуживания до двух лет. У нас заканчивается гарантийный срок части поездов в мае, части поездов в ноябре», - сказал Сергиенко.

Он также добавил, что действие договора сервисного обслуживания, который был подписан с южнокорейской компанией в 2012 году, - 4 года и 7 месяцев, однако сумму ремонта в результате повреждений кузова скоростных поездов не уточнил.

Вместе с тем, присутствовавший на мероприятии заместитель генерального директора "Укрзализныци" Павел Чекалов сообщил, что с сегодняшнего дня "Укрзализныця" открывает продажу билетов на направления, по которым курсировали скоростные поезда, и уже в понедельник-вторник ведомство планирует полностью заменить подвижной состав по маршруту Киев-Харьков на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, которые, по его словам, полностью аналогичны поездам Hyundai по комфорту. По остальным направлениям сформированы поезда с локомотивной тягой из имеющегося в наличии подвижного состава, в частности, эти поезда будут формироваться исключительно из купейных вагонов и вагонов СВ.

"Если пассажир попадает в вагон СВ - то это аналогичный первому класса поездов категории "Интерсити+", если пассажир попадает в купейный вагон - то это аналогия второго класса", - уточнил он.

Читайте такжеУкрзализныця назвала причину приостановки использования поездов Нyundai

Чекалов также добавил, что в связи с временной заменой категории подвижного состава пассажирам, которые ранее приобрели билеты на поезда "Интерсити+", будет возвращена разница стоимости проезда. В случае отказа от поездки средства будут возвращены в полном объеме. При этом он подчеркнул, что срок возврата билетов не ограничен.

По его словам, "Укрзализныця" может в полном объеме обеспечить перевозки пассажиров по маршрутам курсирования поездов "Интерсити+" согласно их запросам.

"Все пассажиры, которые будут иметь желание поехать по этим направлениям и по этому графику скоростных поездов, будут вывезены. Исключаем ту ситуацию, когда кто-то захочет поехать по этому графику и мы не обеспечим вывоз", - заявил Чекалов, добавив, что всего железные дороги предоставили по всем направлениям следования скоростных поездов 5761 билет, из которых на сегодня уже выкуплено 2870 билетов.

Заместитель главы ведомства также сообщил, что 12 февраля больше всего задержался один из поездов Киев-Харьков - на 1 час и 40 минут согласно этому графику движения скоростного поезда. Кроме того, на 39 минут позже прибыл поезд Киев-Донецк, поезд Киев-Харьков – на 1 час и 18 минут, Киев-Днепропетровск - на 13 минут, Киев-Львов – на 48 минут, Харьков-Киев - на 40 минут.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно договору гарантийного обслуживания.