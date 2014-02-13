Авиакомпания YanAir с 19 марта открывает рейс Винница – Тель-Авив

Авиакомпания YanAir (Киев) с 19 марта начнет выполнение регулярных международных рейсов Винница – Тель-Авив (Израиль).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение 13 февраля подписали представители аэропорта «Винница» и авиакомпании YanAir.

Соглашение предусматривает запуск от двух рейсов в неделю с выполнением из международного аэропорта «Винница» (Гавришовка).

Планируется осуществлять вылеты из Винницы в 11:30, прибытие в Тель-Авив в 14:30, возвращение из Тель-Авива обратно в 16:00, прибытие в Винницу в 19:00.

Стоимость билета в оба конца составляет 365 долларов США (в гривнях по курсу НБУ на день продажи), в одну сторону промоцена составляет от 1516 гривень с учетом таксы.

Справка УНИАН. Yanair – новая украинская авиакомпания, получившая сертификат на осуществление деятельности 26 июля 2013 года. Флот авиакомпании состоит из 2 самолетов Saab 340A шведского производства.

Винницкий аэропорт построен в 1983 году, с 1999 года его эксплуатация почти прекратилась. В последние годы осуществлена частичная реконструкция аэровокзального комплекса (объем инвестиций составил более 8 млн грн).

С мая 2008 г. Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту «Винница» на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов, а с декабря 2008 г. открыт международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая область).