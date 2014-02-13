Компании «Провидна» вернули лицензию на автострахование
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг возобновила действие лицензии ОСАГО страховой компании «Провидна»
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг возобновила действие лицензии ОСАГО страховой компании «Провидна», сообщила пресс-служба комиссии.
Согласно сообщению, решение о возобновлении действия лицензии было принято на заседании комиссии 13 февраля.
«11 февраля 2014 СК «Провидна» предоставила Нацкомфинуслуг письменные объяснения и документы, подтверждающие устранение нарушений, послуживших основанием для временного приостановления лицензии», - говорится в сообщении регулятора.
Нацкомфинуслуг были рассмотрены представленные материалы и установлен факт устранения компанией нарушений.
Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг с 11 февраля временно приостановила действие лицензии страховой компании “Провидна” на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
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Справка УНИАН. СК «Провидна» работает на страховом рынке Украины с 1995 года и входит в тройку компаний-лидеров по продаже полюсов ОСАГО. Региональная сеть компании включает более 430 офисов, 25 центров урегулирования убытков, 25 центров медицинского ассистанса по всей Украине и собственный контакт-центр. Агентская сеть компании насчитывает более 5 600 страховых агентов.
Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и других профессиональных объединений.