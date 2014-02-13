Компании «Провидна» вернули лицензию на автострахование

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг возобновила действие лицензии ОСАГО страховой компании «Провидна», сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, решение о возобновлении действия лицензии было принято на заседании комиссии 13 февраля.

«11 февраля 2014 СК «Провидна» предоставила Нацкомфинуслуг письменные объяснения и документы, подтверждающие устранение нарушений, послуживших основанием для временного приостановления лицензии», - говорится в сообщении регулятора.

Нацкомфинуслуг были рассмотрены представленные материалы и установлен факт устранения компанией нарушений.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг с 11 февраля временно приостановила действие лицензии страховой компании “Провидна” на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

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Справка УНИАН. СК «Провидна» работает на страховом рынке Украины с 1995 года и входит в тройку компаний-лидеров по продаже полюсов ОСАГО. Региональная сеть компании включает более 430 офисов, 25 центров урегулирования убытков, 25 центров медицинского ассистанса по всей Украине и собственный контакт-центр. Агентская сеть компании насчитывает более 5 600 страховых агентов.

Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и других профессиональных объединений.