Приднепровская железная дорога в январе увеличила среднесуточный пробег локомотива

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе 2014 года увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 2,9% - до 498 км с 484 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 3,8%.

При этом среднесуточная продуктивность локомотива увеличилась по сравнению с показателем января прошлого года на 0,1% - до 1,4 млн т/км брутто, что на 0,4% больше плана.

В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к показателю января 2013 года на 0,14 суток - до 1,63 суток, а оборот грузового вагона - на 0,46 суток - до 4,22 суток.

Как отмечает пресс-служба, Приднепровской магистрали в прошлом месяце текущего года удалось увеличить участковую скорость по сравнению с плановым показателем на 1,8% - до 39,2 км/ч.

Кроме того, простой вагона на одной технической станции в январе сократился по сравнению с плановым показателем и показателем января 2013 года на 0,43 часа и на 1,51 часа соответственно - до 8,37 часов.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,5 млн тонн.

ПЖД в 2013 году увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.