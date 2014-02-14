"Укрзализныця" планирует модернизировать и отремонтировать 667 км пути

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в этом году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, железные дороги страны планируют в этом году капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Кроме того, "Укрзализныця" также заявила о намерениях реконструировать в текущем году 155 комплектов стрелочных переводов на сумму 135,3 млн грн.

"Благодаря применению специальной технологии сварки и использованию рельсов длиной более 800 м бесстыковой путь обеспечивает большую плавность движения поездов и способствует увеличению их скорости", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника Главного управления путевого хозяйства ведомства Евгения Юрковского, железные дороги страны намерены использовать высокопроизводительную технику для ремонта путевого хозяйства, что позволит значительно улучшить качество и надежность работ.

Также сообщается, что в прошлом году путейщики модернизировали 276 км пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков, капитально отремонтировали 542,8 км пути, а также выполнили средний и комплексно-оздоровительный ремонт 1420 км пути.

Кроме того, были заменены металлические части 95 комплектов стрелочных переводов на новые, 357 таких комплектов - на старопригодные, а также выполнен средний ремонт 700 стрелочных переводов.

Также было проложено почти 560 тыс. новых шпал, а в рамках программы ликвидации участков главного пути на деревянных шпалах, рассчитанной на 2011-2016 годы, в 2013 году были заменены деревянные шпалы на железобетонные на 206 км пути.

Кроме того, специалисты путевого хозяйства в 2013 году выполнили значительный объем работ по капитальному ремонту искусственных сооружений и земляного полотна, что позволило устранить дефекты, выявленные в 51 искусственном сооружении, и предотвратить деформацию земляного полотна на 15 объектах. Также благодаря этим работам были отменены 16 предупреждений по ограничению скорости движения поездов на инженерных сооружениях.

Как сообщал УНИАН, фактическая стоимость модернизации 1 км верхней конструкции пути в 2013 году составила 3,8 млн грн, а ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 10 млн грн. При этом общая стоимость ремонта верхнего строения пути, в частности, рельс и шпал, достигает 6,2 млрд грн ежегодно, а необходимая годовая сумма на содержание инженерных сооружений - около 470 млн грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.