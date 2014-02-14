Юго-Западная железная дорога за год отремонтировала свыше 900 км контактной сети

В частности, ЮЗЖД в прошлом году капитально отремонтировала 573 км контактной сети и модернизировала 343 км.

Кроме того, за указанный период работники службы электроснабжения в рамках программы капитального строительства проложили 37 км контактной сети.

По данным пресс-службы, в прошлом году были электрифицированы следующие объекты ж/д инфраструктуры: два перегона на участке Конотоп-Ворожба; эстакада на станции Киев-Московский для увеличения пропускной способности моста им. Кирпы, боковые пути на станциях Киев-Московский, Житомир и Борщаговка, что способствовало увеличению количества электрифицированных путей парка отстоя пригородных пассажирских поездов.

Также сообщается, что полукомпенсированная контактная сеть была переведена в компенсированную на участках Фастов - Казатин, Киев - Нежин, Конотоп - Хутор-Михайловский, что позволило увеличить скорость движения поездов со 140 до 160 км/ч.

Кроме того, железнодорожники реконструировали электросеть на станции Нежин, а также заменили деревянные опоры на железобетонные.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в этом году намерена выделить на модернизацию устройств электроснабжения 121,3 млн грн.

Ведомство планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Юго-Западная железная дорога в 2013 году в рамках подготовки к зиме модернизировала 79,9 км путей и отремонтировала свыше 467,8 км.

Справка УНИАН. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.