"Укрзализныця" заявляет, что не нарушала правил эксплуатации поездов Нyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявляет, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, использование которых на текущей неделе было временно приостановлено для устранения неполадок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Состояние инфраструктуры "Укрзализныци" соответствует требованиям правил технической эксплуатации на железных дорогах Украины, о чем свидетельствуют обзоры специалистами технических устройств, согласно установленной периодичности, путевого хозяйства, контактной сети, устройств СЦБ и связи, в том числе специальными вагон-лабораториями с оформлением подтверждающих документов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» и южнокорейская компания Hyundai Corporation заключили контракт на осуществление сервисно-технического обслуживания 10 скоростных поездов HRCS2 корейскими специалистами на период до ноября 2017 года. Данные поезда были приобретены Украиной к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Южнокорейская компания обязуется выполнять сервисно-техническое обслуживание поездов и их ремонт согласно условиям этого контракта в соответствии с установленным производителем регламентом. Так, специалисты Hyundai Rotem перед отправлением поездов в рейс на каждый из них оформляют чек-лист качества выполненной работы с гарантией безопасного курсирования поезда.

В свою очередь, Украинская железнодорожная скоростная компания обеспечивает локомотивные поездные бригады (стюардов) для эксплуатации электропоездов, осуществляет работы по экипировке Нyundai, а также совместно с кейтеринговой и клининговой компаниями обеспечивает надлежащее санитарное состояние поездов и предоставление услуг питания пассажиров в пути следования поездов.

"Информация о некачественном обслуживании поездов производства компании Hyundai Rotem, которая в последнее время появляется в СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как напомнили в пресс-службе, генеральный директор представительства Hyundai Corporation Юн Сук Чой сообщил о том, что в настоящее время в Украине задействованы 48 корейских специалистов в обслуживании электропоездов, а для комплексного техосмотра в Украину приедут еще 7 сотрудников компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

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После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации, и уже в текущем месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

"Укрзализныця" намерена продлить на год срок гарантийного обслуживания 10 скоростных поездов категории "Интерсити+" южнокорейского производства Hyundai Rotem, который по действующему соглашению завершается для части поездов в мае 2014 года.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей, компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно договору гарантийного обслуживания.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.