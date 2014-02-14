На Приднепровской ж/д непроизводственный травматизм сократился на 55%

На станциях и перегонах Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе 2014 года уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 54,6% - до 5 случаев с 11, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, сократилось количество травм со смертельным исходом по сравнению с январем 2013 года на 62,5% - до 3 случаев с 8.

По данным пресс-службы, за указанный период случаев травмирования несовершеннолетних лиц на железной дороге не было, в то время как за аналогичный период прошлого года была зафиксирована одна смерть несовершеннолетнего.

В этой связи, с целью предупреждения таких случаев Приднепровская магистраль планирует в этом году провести ряд организационно-технических мероприятий, в частности, кроме обеспечения регулярных оповещений пассажиров на вокзалах и станциях по громкой связи о правилах безопасности на ж/д объектах, прибытия-отправления подвижного состава и маневровых работ; ПЖД планирует отремонтировать железнодорожные переезды, приборы внешнего освещения станций и посадочные платформы.

А для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь, несовершеннолетних, ПЖД в этом году проведет месячник профилактическо-разъяснительной работы среди школьников и студентов учебных учреждений, которые расположены вблизи железнодорожных путей, а в местах пересечения путей автотранспортом и пешеходами установит информационные стенды предупредительного содержания.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году на станциях и перегонах Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 126 случаев.

Приднепровская железная дорога в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,670 млн пассажиров.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.