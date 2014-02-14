"Укравтодор" планирует внедрить систему для контроля за состоянием дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерено внедрить во всех регионах Украины географическую информационную систему, которая является базовой для дорожной отрасли и пилотный проект которой уже успешно работает в Николаевской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"На сегодня в дорожной отрасли Украины уже созданы все необходимые предпосылки для полномасштабного внедрения указанной системы. В частности, разработаны или находятся на конечном этапе разработки все необходимые стандарты, создана единая информационная геобаза данных автомобильных дорог, разработана структура сбора, анализа, хранения и передачи актуальных данных всем пользователям, подготовлены необходимое программное обеспечение, программные и программно-аппаратные комплексы, а главное - успешно завершено экспериментальное внедрение", - цитирует пресс-служба начальника Управления инновационного развития "Укравтодора" Олега Островерха.

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По его словам, следующая задача ведомства - определить пространственные координаты для всех элементов автомобильных дорог общего пользования государственного значения и внести их в единую базу данных.

С этой целью уже весной 2014 года "Укравтодор" планирует провести тендер среди компаний, осуществляющих паспортизацию дорог.

Соответствующее техническое задание на проведение торгов было разработано "Укравтодором" совместно с "Укргипродором" и представлено широкой общественности в ходе научно-практического семинара «Информационные технологии в дорожной отрасли», который состоялся 13 февраля с участием руководителей служб автомобильных дорог в областях, ученых и проектантов-дорожников.

Справка УНИАН. Геоинформационная система (ГИС) - система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информацией о необходимых объектах. ГИС дает возможность точно установить местоположение объекта, его размеры, параметры и характеристики, позволяет отказаться от предпроектных изысканий, определить необходимые объемы работ при ремонтах дорог и строительстве объектов придорожной инфраструктуры.