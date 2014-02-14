Миндоходов и таможенная служба России согласовали план взаимодействия на год

Министерство доходов и сборов Украины и Федеральная таможенная служба Российской Федерации согласовали план на 2014 год по укреплению сотрудничества двух ведомств, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Соответствующий документ был подписан сторонами во время заседания Объединенной коллегии государств-членов Таможенного союза, которое на днях состоялось в Беларуси.

“План ориентирован на дальнейшее развитие сотрудничества Миндоходов Украины и Федеральной таможенной службы РФ в таможенной сфере и предусматривает ряд совместных мероприятий как на отдельных таможенных пунктах, так и в рамках взаимодействия руководства двух ведомств”, - говорится в сообщении.

В частности, в течение 2014 года предусмотрено осуществление совместного контроля в пунктах пропуска «Куйбышево - Дьяково» и «Плетеневка - Шебекин», проведение рабочих встреч для создания комфортных условий при пересечении российско-украинской государственной границы. Кроме того, в течение первого полугодия 2014 года запланировано проведение 10 встреч с участием представителей Харьковской, Сумской, Луганской, Черниговской, Восточной и Крымской таможен.

Стороны договорились о сопоставлении данных таможенной статистики внешней торговли, обмене опытом в вопросах уплаты таможенных платежей с использованием электронных терминалов и банкоматов. Миндоходов также предложило рассмотреть возможность обсуждения на рабочих встречах вопросов автоматизации соответствующей отчетности.

В министерстве напомнили, что таможенная служба Украины традиционно участвует в Объединенной коллегии, что позволяет проинформировать стороны о последних изменениях в таможенном деле в Украине, а также узнать об аналогичных нововведениях в государствах Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов и Государственный таможенной комитет Беларуси договорились о создании единой системы обмена информацией, которая позволит контролировать перемещение товаров и транспортных средств через белорусско-украинскую границу.