Вместо поездов Нyundai в Харьков будут временно курсировать Skoda и «Украина-2»

По маршруту Киев - Харьков вместо скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, использование которых на текущей неделе было приостановлено для устранения неполадок, будут временно курсировать двухсистемные поезда Skoda, поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а также пассажирские вагоны с сидячими местами 2-го класса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

Согласно сообщению, по маршруту, соединяющему столицу с Харьковом, вместо скоростных поездов 14, 15 и 16 февраля будет курсировать поезд локомотивной тяги «Украина-2» №156, который будет отправляться из Киева в 6:20 и прибывать в Харьков в 10:56, а поезд №163 по этому же направлению будет отправляться из Харькова в 13:21 и прибывать в столицу в 17:57.

Также по этому направлению 14, 15, 16 февраля будет курсировать пассажирский поезд №162, состоящий из 6 вагонов с сидячими местами 2-го класса после капитального ремонта в 2003 и 2007 годах, который будет отправляться из Киева в 13:37 и прибывать в Харьков в 18:11. Поезд №155 будет отправляться в указанные дни из Харькова в 18:43 и прибывать в столицу в 23:21.

Кроме того, вместо поездов Нyundai №161/164 сообщением Харьков - Киев - Харьков в указанные дни будет курсировать двухсистемный электропоезд Skoda. Поезд №161 будет отправляться из Харькова в 6:56 и прибывать в Киев в 11:37, а поезд №164 в обратном направлении будет отправляться из столицы в 18:08 и прибывать в Харьков в 22:41.

"Поезда Skoda и «Украина-2» идентичны с поездами "Интерсити+" по уровню комфорта. Нумерация поездов сохраняется такая же, как и у "Интерсити+", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в пресс-службе напомнили, что в связи с временной заменой категории подвижного состава пассажирам, которые ранее приобрели билеты на поезда "Интерсити+", будет возвращена разница стоимости проезда. В случае отказа от поездки средства будут возвращены в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно договору гарантийного обслуживания.

"Укрзализныця" заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.