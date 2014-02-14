Львовская железная дорога за год отремонтировала 15 переездов

Работники Львовской железной дороги (ЛЖД) в 2013 году капитально отремонтировали 15 железнодорожных переездов, а два переезда оборудовали автоматической светофорной звуковой сигнализацией, сообщили в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, Львовская магистраль ежегодно тратит порядка 7-8 млн грн на содержание и переоборудование переездов.

Кроме того, в прошлом году работники службы электроснабжения ЛЖД заменили 358 опор контактной сети на участках Львов – Сянки – Ужгород и Львов – Лавочное – Чоп.

Также сообщается, что энергетики заменили 55 км контактного провода и 7,5 км несущего троса контактной подвески на некоторых железнодорожных участках, а также заменили 7 тыс. изоляторов, из них 3,5 тыс. фарфоровых изоляторов были заменены на полимерные.

Кроме того, за указанный период железнодорожники модернизировали контактную сеть на участке Львов – Тернополь – Пидволочиск и заменили свыше 60 км проводов и 361 опору контактной сети на воздушных линиях автоблокировки.

Как сообщал УНИАН, количество случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Львовской железной дороги в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 21,9% - до 25 случаев с 32.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году капитально отремонтировала 85 железнодорожных переездов.

"Укрзализныця" ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.