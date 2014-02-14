Количество ДТП на Львовской железной дороге сократилось на 22%

Количество случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных переездах Львовской железной дороги (ЛЖД) в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 21,9% - до 25 случаев с 32, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, в 5 случаях транспортные средства въезжали непосредственно в бок состава.

За указанный период в ДТП погибло 9 человек, что на 4 случая больше, чем в 2012 году, а также 25 человек получили травмы, что на 5 случаев больше показателя 2012 года.

"По заключению ГАИ, ни в одном из этих случаев вины железной дороги нет, ведь очевидны нарушения правил дорожного движения именно водителями автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, изучив мировой опыт решения данной проблемы, Львовская железная дорога пришла к выводу, что единственным способом полностью обезопасить от подобных случаев автомобилистов и пользователей железнодорожного транспорта является проектирование и строительство транспортных развязок на разных уровнях.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины № 4950-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом», штрафы за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, составляют до 50-70 не облагаемых налогом минимумов (850-1190 грн) с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

За это же правонарушение водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года или арестован на 7-10 суток. Для перевозчиков наказание - лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.