"Укрзализныця" за год бесплатно перевезла 212 тыс. детей льготных категорий

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году бесплатно перевезла во всех видах сообщения 211,8 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без родительского попечения, детей погибших шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и работников правоохранительных органов, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, в прошлом году железные дороги страны бесплатно перевезли 105,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 97,8 тыс. детей-инвалидов, 5,9 тыс. детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и 2,3 тыс. детей погибших шахтеров и железнодорожников.

"Данная акция действует с 2000 года и распространяется на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 классов региональных поездов «Экспресс» и «Интерсити» во внутреннем сообщении и на пригородные поезда", - отметили в пресс-службе.

Услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, лишенных родительской опеки, а также детей погибших шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Как напомнили в пресс-службе, решением Совета "Укрзализныци" благотворительная акция предоставления бесплатного проезда детям вышеуказанных категорий продлена на 2014 год.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в соответствии с законодательством перевозят 26 льготных категорий граждан.

В 2012 году «Укрзализныця» перевезла более 184 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей погибших шахтеров, военнослужащих и железнодорожников, а в 2011 году бесплатным проездом воспользовались более 188 тыс. детей льготных категорий.