«АвтоКрАЗ» в 2013 году увеличил прибыль на 30%

Украинский автопроизводитель «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2013 году увеличил чистую прибыль на 30%, или на 4,6 млн грн по сравнению с 2012 годом - до 19,8 млн грн.

Согласно официальному сообщению предприятия, на начало 2014 года активы предприятия составили 4,696 млрд грн, непокрытый убыток - 13,25 млн грн, текущие обязательства – 3,128 млрд грн, долгосрочные обязательства - 818,25 млн грн, дебиторская задолженность - 1,95 млрд грн.

Напомним, в 2012 году завод сработал с прибылью 15,2 млн грн.

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Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличил выпуск автомобилей на 15%, или на 31 единицу, - до 930 автомобилей.

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