"Укрзализныця" отменила один из поездов Киев - Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 17 февраля отменила курсирование поезда №163/162 сообщением Харьков - Киев - Харьков, который вышел на временную замену отмененных на прошлой неделе скоростных поездов категории «Интерсити+», в связи с незначительным пассажиропотоком, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С 17 февраля отменено курсирование поездов №162 Киев - Харьков (отправление в 13:37) и №163 Харьков - Киев (отправление в 13:21) в связи с незначительным пассажиропотоком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что по маршруту Киев - Харьков вместо скоростных поездов категории "Интерсити+", использование которых на прошлой неделе было приостановлено для устранения неполадок, выявленных в ходе очередного техосмотра, временно курсируют двухсистемные поезда Skoda, поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода с сидячими местами, идентичными по уровню комфорта с местами в скоростных поездах Нyundai.

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На других направлениях пассажирам предлагаются места в вагонах купейного типа и СВ. Размещение пассажиров в вагонах осуществляют проводники. Поезда будут отправляться по тому же графику и с аналогичной нумерацией, что и у поездов "Интерсити+".

Также сообщается, что в целом 17 февраля курсируют следующие поезда, которые вышли на замену скоростных: № 170 Львов - Киев (6 вагонов - купе, 1 вагон - СВ), №154 Киев - Донецк (5 - купе, 1 - СВ), №156 Киев - Харьков («Украина-2», 9 вагонов), №152 Донецк - Киев (4 - купе, 1 - СВ), №161 Харьков – Киев (Skoda, 6 вагонов), №168 Киев - Запорожье (2 вагона с сидячими местами), №165 Днепропетровск - Киев (8 - купе, 1 - СВ), №168 Запорожье - Киев (6 - купе, 2 - СВ), №152 Киев - Донецк (4 - купе, 1 - СВ), №154 Донецк - Киев (5 - купе, 1 - СВ), №169 Киев - Львов (6 - купе, 1 - СВ), №166 Киев - Днепропетровск (8 - купе, 1 - СВ), №164 Киев - Харьков (Skoda), №155 Харьков - Киев («Украина-2»).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного техосмотра. После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет устранять их согласно договору гарантийного обслуживания.

"Укрзализныця" заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.