Транспортные предприятия в январе сократили пассажироперевозки на 5,9%

Транспортные предприятия Украины по итогам января текущего года сократили перевозку пассажиров на 5,9% по сравнению с январем прошлого года – до 498,2 млн человек, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, пассажирооборот транспорта в январе текущего года увеличился по сравнению с январем прошлого года на 0,3% – до 9,121 млрд пасс./км.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 6,6 млрд человек – на 2,8% меньше, чем в 2012 году.