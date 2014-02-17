Транспортные предприятия в январе сократили пассажироперевозки на 5,9%
12:33, 17 февраля 2014Транспорт/Связь
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Пассажирооборот увеличился на 0,3%.
Транспортные предприятия за месяц перевезли 498,2 млн человек / УЗ
Транспортные предприятия Украины по итогам января текущего года сократили перевозку пассажиров на 5,9% по сравнению с январем прошлого года – до 498,2 млн человек, сообщает Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, пассажирооборот транспорта в январе текущего года увеличился по сравнению с январем прошлого года на 0,3% – до 9,121 млрд пасс./км.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 6,6 млрд человек – на 2,8% меньше, чем в 2012 году.
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