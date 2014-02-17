"Укрзализныця" в январе увеличила грузоперевозки на 1,4%

За указанный период транзитные грузоперевозки выросли по сравнению с январем прошлого года на 8,7% - до 3,54 млн тонн, экспортные – на 4,9%, до 10,96 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В то же время, импортные грузоперевозки сократились на 8,9% - до 2,7 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении также незначительно сократились - на 0,4%, до 15,5 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: нефти и нефтепродуктов - на 4,7%, цветных металлов и изделий из них - на 4,7%, лесных грузов - на 7,6%, химических и минеральных удобрений - на 41,5%, автомобилей - на 388,9%, минстройматериалов - на 2,2%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок каменного угля на 85,3%, нефти и нефтепродуктов - на 208,8%, черных металлов - на 11,3%, лесных грузов - на 19,2%, зерна и зерновых грузов - на 29,1%, автомобилей - на 29,1%, цемента - на 5,2%.

Кроме того, объемы импортных перевозок черных металлов выросли по сравнению с январем 2013 года на 15,4%, цветных металлов и изделий из них - на 52,5%, химических и минеральных удобрений - на 249,9%, зерна и зерновых - на 17,1%, минстройматериалов - на 2,5%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.