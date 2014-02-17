"Укрзализныця" вернула пассажирам Нyundai около 1 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") компенсировала пассажирам 969 тыс. грн за неудобства, связанные со временной сменой подвижного состава скоростных поездов категории “Интерсити+” производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, использование которых на прошлой неделе было приостановлено для устранения неполадок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"За период курсирования другого подвижного состава вместо поездов "Интерсити+" (с 12 по 17 февраля) компенсировано разницу в стоимости проезда и возвращено средства в полном объеме 5236 пассажирам на общую сумму 968,9 тыс. грн",- говорится в сообщении.

В частности, "Укрзализныця" за указанный период компенсировала 737,5 тыс. грн 2935 пассажирам, которые отказались от поездки, а также 231,5 тыс. грн - 2301 пассажиру с учетом разницы стоимости проезда в связи со сменой подвижного состава.

Как напомнили в пресс-службе, пассажиры, которые ранее приобрели билеты на поезда "Интерсити+", могут получить разницу стоимости проезда в кассах вокзалов на станции отправления или прибытия, а в случае отказа от поездки средства будут возвращены в полном объеме, при этом срок возврата билетов не ограничен.

Также сообщается, что ведомство заменило подвижной состав поездов “Интерсити+” по маршруту Киев-Харьков на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода с сидячими местами, идентичными со скоростными поездами Нyundai по уровню комфорта.

На других направлениях пассажирам предлагаются места в вагонах купейного типа и СВ. Поезда будут отправляться по графику и с той же нумерацией, что и у поездов "Интерсити+".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

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После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет их устранять согласно договору гарантийного обслуживания.

"Укрзализныця" заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

